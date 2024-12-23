Близький Схід витісняє Росію з ринку Індії

У листопаді Індія збільшила імпорт нафти з Близького Сходу. Ба більше, цей показник зріс до пікового рівня за 9 місяців. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Водночас частка російської нафти в імпорті Індії впала до найнижчого показника за три квартали. Варто нагадати, що Індія активно купувала дешеву нафту з Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Обсяги імпорту нафти в Індію за листопад 2024 року:

Загалом за місяць Індія імпортувала 2,28 мільйона барелів на добу нафти з Близького Сходу. Цей показник виріс на 10,8% порівняно з жовтнем. На сировину з Близького Сходу припадає приблизно 48% від загального обсягу імпорту Індії.

Третій найбільший імпортер і споживач нафти у світі у листопаді придбав на 13% менше російської нафти порівняно з жовтнем. Йдеться про 1,52 мільйона барелів на добу, що становить близько 32% від загального обсягу споживання Індії.

До теми! Росія залишається одним із ключових партнерів Індії на ринку нафти. Її випереджають Ірак та Саудівська Аравія.

В цілому Індія імпортувала приблизно 4,7 мільйона барелів нафти на добу в листопаді, що на 2,5% більше порівняно з жовтнем і на 5% більше, ніж роком раніше.