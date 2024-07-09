Постачання російської нафти дешевшає: чому це дуже тривожний сигнал

Санкції країн G7 проти Росії не досягають однієї із головних цілей, для яких вони були запроваджені. Про це свідчать дані Argus Media Ltd.

Йдеться про вартість постачання російської нафти. Натомість у G7 планували навпаки завдяки санкціям домогтися підвищення вартості постачання сировини держави-агресорки та позбавити Кремль нафтодоларів.

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Постачання російської нафти стає дешевшим

Проте у реальності все відбувається по-іншому. Вартість постачання найвідомішої марки російської нафти – Urals – клієнтам в Азії впала до найнижчого рівня з жовтня. Йдеться про сировину, яку експортують з чорноморського порту Новоросійськ.

На момент створення цього матеріалу, нафта Urals торгується на ринку за ціною на рівні 67,61 долара за барель, згідно з даними OilPrice

Дешева вартість транспортування російської нафти призводить до того, що вплив західних санкцій слабшає. Крім того, завдяки цьому російські компанії отримувати більшу частку доходів від кожного бареля нафти, яку вони продають в Китаї та Індії. Саме ці країни стали головними ринками збуту для російської нафти.

Падіння вартості постачання дає змогу російським компаніям отримувати більшу частку доходу від кожного бареля нафти, яку вони продають покупцям у Китаї та Індії, які тепер стали найбільшими ринками для країни з того часу, як європейці припинили закупівлі. Нагадаємо, що у квітні 2024 року Індія імпортувала рекордні обсяги нафти з Росії, досягнувши багатомісячного максимуму.

За даними Argus, тепер постачання 1 мільйона барелів марки нафти Urals на північ Китаю з Новоросійська коштує 7,2 мільйона доларів. Це на 3,2 мільйона доларів менше, ніж було на початку квітня.