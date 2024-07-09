Речь идет о стоимости поставок российской нефти. Зато в G7 планировали наоборот благодаря санкциям добиться повышения стоимости поставок сырья государства-агрессора и лишить Кремль нефтедолларов.

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Поставки российской нефти становятся дешевле

Однако в реальности все происходит по-другому. Стоимость поставки известной марки российской нефти – Urals – клиентам в Азии упала до самого низкого уровня с октября. Речь идет о сырье, которое экспортируют из черноморского порта Новороссийск.

К теме! На момент создания этого материала, нефть Urals торгуется на рынке по цене на уровне 67,61 доллара за баррель, согласно данным OilPrice.

Дешевая стоимость транспортировки российской нефти приводит к тому, что влияние западных санкций ослабевает. Кроме того, благодаря этому российские компании получать большую долю доходов от каждого барреля нефти, которую они продают в Китае и Индии. Именно эти страны стали главными рынками сбыта для российской нефти.

Падение стоимости поставок позволяет российским компаниям получать большую долю дохода от каждого барреля нефти, которую они продают покупателям в Китае и Индии, которые теперь стали крупнейшими рынками для страны с тех пор, как европейцы прекратили закупки. Напомним, что в апреле 2024 года Индия импортировала рекордные объемы нефти из России, достигнув многомесячного максимума.

По данным Argus, теперь поставки 1 миллиона баррелей марки нефти Urals на север Китая из Новороссийска стоит 7,2 миллиона долларов. Это на 3,2 миллиона долларов меньше, чем было в начале апреля.