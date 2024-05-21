Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія не припиняла співпрацю у нафтовому секторі з агресором. Для прикладу, завдяки купівлі нафти з Росії Індія зекономила мільйони доларів.
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Індія імпортувала рекордні обсяги нафти з Росії
У квітні Індія імпортувала найбільші обсяги російської нафти за 9 місяців. Цьому сприяло відновлення транспортування сировини танкерами найбільшої російської судноплавної компанії "Совкомфлот". Повідомляють, що це танкери, які не потрапили під санкційні обмеження.
За минулий місяць, перший місяць фіскального 2024 – 2025 року, нафтопереробні заводи в Індії імпортували приблизно 1,8 мільйона барелів російської нафти на добу.
Цей показник зріс на 8,2% порівняно з березнем. Загальна частка Росії в Індії зросла з 32% у березні до 38% у квітні. Натомість частка нафтового імпорту з Близького Сходу (Ірак, Саудівська Аравія) до Індії за квітень знизилася з 46% до 41%.
Індія посідає третє місце у світі за обсягами імпорту та споживання нафти. Тож, країна – це один із топових клієнтів на купівлю російської нафти, яку транспортують морським шляхом. З іншої сторони, Росія залишається головним постачальником сировини до Індії, випередивши Ірак та Саудівську Аравію.