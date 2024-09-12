Ліміти для зняття готівки за кордоном: яку максимальну суму можна отримати на руки

З 2022 року в Україні діють обмеження на зняття готівки. Ліміти також встановили й для українців, які перебувають за кордоном.

Обмеження на зняття готівки за кордоном

Перш за все варто зазначити, що НБУ встановив обмеження на зняття готівки, аби збалансувати валютний ринок та підтримати стійкість економіки в умовах війни. За кордоном готівку можна знімати й з гривневих, і з валютних карток.

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Крім того, українці можуть спокійно використовувати для розрахунків за кордоном гривневі та валютні платіжні картки, а також платіжні застосунки ApplePay та GooglePay.

Відтак українці за кордоном можуть знімати з гривневих карток 50 тисяч гривень в еквіваленті на місяць, а за тиждень – 7 днів – ця сума не повинна перевищувати 12 500 гривень. Щодо валютних карток, то діє ліміт на 100 тисяч гривень в еквіваленті на день з карткового рахунку.

До теми! Обмеження на зняття готівки можуть змінюватися, тому важливо перед поїздкою за кордон перевірити інформацію, зв'язавшись зі своїм банком.

Нагадаємо, що Нацбанк встановив нові обмеження для валютних карток за кордоном, які почали діяти з 10 вересня. Згідно з рішенням регулятора, ліміт на розрахунки за межами України для операцій із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами та монетами становить 100 тисяч гривень на місяць.