Обмеження на зняття готівки за кордоном

Перш за все варто зазначити, що НБУ встановив обмеження на зняття готівки, аби збалансувати валютний ринок та підтримати стійкість економіки в умовах війни. За кордоном готівку можна знімати й з гривневих, і з валютних карток.

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Крім того, українці можуть спокійно використовувати для розрахунків за кордоном гривневі та валютні платіжні картки, а також платіжні застосунки ApplePay та GooglePay.

Відтак українці за кордоном можуть знімати з гривневих карток 50 тисяч гривень в еквіваленті на місяць, а за тиждень – 7 днів – ця сума не повинна перевищувати 12 500 гривень. Щодо валютних карток, то діє ліміт на 100 тисяч гривень в еквіваленті на день з карткового рахунку.

Нагадаємо, що Нацбанк встановив нові обмеження для валютних карток за кордоном, які почали діяти з 10 вересня. Згідно з рішенням регулятора, ліміт на розрахунки за межами України для операцій із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами та монетами становить 100 тисяч гривень на місяць.