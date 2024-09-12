Ограничения на снятие наличных за рубежом

Прежде всего стоит отметить, что НБУ установил ограничения на снятие наличных, чтобы сбалансировать валютный рынок и поддержать устойчивость экономики в условиях войны. За рубежом наличные можно снимать и с гривневых, и с валютных карт.

Интересно Какие 5 копеек можно продать на тысячи гривен: цена монеты по годам

Кроме того, украинцы могут спокойно использовать для расчетов за рубежом гривневые и валютные платежные карты, а также платежные приложения ApplePay и GooglePay.

Поэтому украинцы за рубежом могут снимать с гривневых карточек 50 тысяч гривен в эквиваленте в месяц, а за неделю – 7 дней – эта сумма не должна превышать 12 500 гривен. Относительно валютных карт, то действует лимит на 100 тысяч гривен в эквиваленте в день с карточного счета.

Напомним, что Нацбанк установил новые ограничения для валютных карт за рубежом, которые начали действовать с 10 сентября. Согласно решению регулятора, лимит на расчеты за пределами Украины для операций с драгоценностями, часами, ювелирными изделиями и монетами составляет 100 тысяч гривен в месяц.