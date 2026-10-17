Скільки коштує здати старий системний блок на металобрухт

Такі речі містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, про що йдеться у ЗУ "Про металобрухт".

Зокрема, українці можуть здати й старі деталі від комп’ютера, аби отримати гроші. Це стосується й системного блоку.

На сайті "Скупка старих комп'ютерних комплектуючих" детально пояснили ситуацію. Річ у тім, що кількість коштів, яку можна отримати за той чи інший блок, залежить від його віку.

Наприклад, блоку 2010 – 2022 років випуску оцінюються за ринковими цінами на комплектуючі, з яких вони зібрані. Зазвичай ціна складає 50% – 80% від "ринку".

Зверніть увагу! А ті, що 2000 – 2010 років випуску попитом не користуються, тому і ціна на них рідко перевищує 100 – 20 гривень. В більшості випадків саме ці блоки простіше здати на лом.

Блоки 1980 – 1999 років випуску: все працює за принципом, чим старше, тим дорожче. На ціну дуже сильно впливає працездатність, бо неробочі системні блоки, навіть дуже старі, цінуються менше.

На сайті компанії Eco Recycling Lviv вказано, що системний блок окремо не купують. Але його можна продати частинами. Ціни вказані за 1 кілограм.

Нагадаємо, що взагалі ціни на металобрухт варіюються. Вони залежать від виду, місця приймання, регіону тощо. Але зазвичай найдорожче оцінюють саме кольорові метали та сплави.

Зокрема, український ринок брухтозаготівлі опинився в критичному стані. Головна причина – введення нульової квоти на експорт чорних металів.