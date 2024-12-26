Скільки коштують 100 доларів 2006 року

В Україні банки та пункти обміну мають проводити валютно-обмінні операції з всіма банкнотами іноземної валюти. Винятком є значно зношені та/або пошкоджені купюри або банкноти, які не пройшли перевірку на справжність. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ. Нагадаємо, що банки України перевіряють справжність іноземних валют, використовуючи спеціальне обладнання.

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Крім того, під час здійснення валютно-обмінних операцій банки та небанківські установи не можуть встановлювати обмеження, які пов'язані з номіналом або роком випуску купюр іноземної валюти, які мають статус законного платіжного засобу. Це стосується й долара США.

Відтак, долари 2006 року зобов'язані приймати усі банки та обмінники. Рік емісії жодним чином не впливає на курс валюти. Тобто для доларів 2006 року діє поточний курс на ринку.

Станом на 26 грудня 2024 року 100 доларів вийде обміняти за такими курсами, згідно з даними "Мінфіну":

у банках – за 4 170 гривень;

на чорному ринку – за 4 215 гривень;

в обмінниках – за 4 210 гривень.

Національний банк України на сьогодні встановив курс долара США на рівні 41,86 гривні.