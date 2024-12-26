Сколько стоят 100 долларов 2006 года

В Украине банки и пункты обмена должны проводить валютно-обменные операции со всеми банкнотами иностранной валюты. Исключением являются значительно изношенные и/или поврежденные купюры или банкноты, которые не прошли проверку на подлинность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ. Напомним, что банки Украины проверяют подлинность иностранных валют, используя специальное оборудование.

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Кроме того, при осуществлении валютно-обменных операций банки и небанковские учреждения не могут устанавливать ограничения, связанные с номиналом или годом выпуска купюр иностранной валюты, которые имеют статус законного платежного средства. Это касается и доллара США.

Следовательно, доллары 2006 года обязаны принимать все банки и обменники. Год эмиссии никоим образом не влияет на курс валюты. То есть для долларов 2006 года действует текущий курс на рынке.

По состоянию на 26 декабря 2024 года 100 долларов получится обменять по таким курсам, согласно данным "Минфина":

в банках – за 4 170 гривен;

на черном рынке – за 4 215 гривен;

в обменниках – за 4 210 гривен.

Национальный банк Украины на сегодня установил курс доллара США на уровне 41,86 гривны.