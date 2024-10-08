Як банки перевіряють долари на справжність

Перевірити банкноти долара на справжність можна як самостійно, так і звернувшись до банків в Україні. Кредитори використовують для виявлення фальшивих купюр спеціальне обладнання, пише "Кошт".

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Як правило, йдеться про детектор валют, який розпізнає усі захисні елементи на купюрах іноземної валюти. Ще один прилад – це касово-сортувальна техніка, з допомогою якої не лише перераховують гроші, але й проводять перевірку. На сьогодні цей метод є найточнішим для перевірки справжності купюр, для прикладу, долара.

До теми! І приватні, і державні банки можуть проводити цю послугу за певну плату. Кожен банк встановлює суму самостійно.

Крім того, й фізичні, й юридичні особи мають можливість передати банкноти, у справжності яких вони мають сумніви на перевірку НБУ. Для цього потрібно звернутися до банків, що здійснюють валютно-обмінні операції та повідомити про відповідний запит.

Кредитор має приймати такі банкноти, й передати НБУ разом із заявою пред’явника та довідкою про вилучення (прийняття) купюр для дослідження. Дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти здійснює Департамент грошового обігу Національного банку України. Цю процедуру проводять безплатно.