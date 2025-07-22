Які світові ціни на золото?

Цього тижня ціни на золото зросли на тлі ослаблення долара США, в той час, як інвестори очікують ясності щодо торговельної ситуації перед можливим введенням американських мит 1 серпня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Спотова ціна на золото підвищилася на 0,5%, досягнувши 3 369,17 долара за унцію, ф'ючерси також додали 0,5%, піднявшись до 3 376,30 долара за унцію.

Невелику підтримку цінам надає ослаблення долара. У міру наближення крайнього терміну 1 серпня увага ринку зосереджена на тому, чи будуть оголошені торговельні угоди або введені мита,

– зазначив аналітик UBS по сировинних товарах Джованні Стауново.

Спотова ціна на срібло збільшилася на 0,8% і склала 38,47 долара за унцію. Платина подорожчала на 1,6%, до 1 444,11 долара за унцію, а паладій – на 2,1%, до 1 266,91 долара за унцію.

Які ціни на золото встановив НБУ?

Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 457,87 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 444,50 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 413,29 гривні за грам.

Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: