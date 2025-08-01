Какие мировые цены на золото?

Цены на золото выросли на 1%, поскольку трейдеры начали искать "тихую гавань" на фоне неопределенности вокруг торговых тарифов – срок завершения переговоров президента США Дональда Трампа истекает 1 августа. Спотовая цена на золото достигла 3 308,07 доллара за унцию, фьючерсы подорожали на 0,3% - до 3 306,10 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Цены на золото снова растут: что влияет на стоимость драгоценных металлов

Мы видим усиление торговой неопределенности по мере приближения срока введения пошлин 1 августа. Это вызывает умеренный спрос на золото как на безопасный актив. Центр более широкого ценового диапазона находится примерно на уровне 3 312 долларов за унцию,

– отметил вице-президент и старший стратег по металлам в компании Zaner Metals Питер Грант.

Важно! Накануне, Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений о возможном введении тарифов на импорт меди и других товаров из Бразилии и Южной Кореи накануне дедлайна повышения американских пошлин 1 августа.

Тем временем Федеральная резервная система США на заседании в среду сохранила процентную ставку без изменений. Однако дальнейшие комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла ослабили ожидания рынка относительно возможного снижения ставок в сентябре.

Интересно! Золото традиционно выигрывает в условиях низких процентных ставок, поскольку не приносит дохода в виде процентов и становится более привлекательным на фоне снижения доходности других активов.

Спотовая цена на серебро снизилась на 1,3%, до 36,66 доллара за унцию – минимальный уровень с 7 июля. Платина подешевела на 0,5% – до 1 306,98 доллара, а палладий подорожал примерно на 0,9% – до 1 215,79 доллара за унцию.

Какие цены на золото установил НБУ?

Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 427,59 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 414,31 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 383,31 гривны за грамм.

Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?

Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: