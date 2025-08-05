16-річний Олександр Бондарев став першим українцем, який виграв етап Італійської Формули-4 – найконкурентнішої молодіжної серії у світовому автоспорті. Однак за цією перемогою стоїть не тільки талант, а й солідні фінансові вкладення.

Як переміг Бондарев?

У неділю, 3 серпня, на автодромі в Імолі українець Олександр Бондарев здобув першу в кар'єрі перемогу в перегонах Формули-4. Він виступає за італійську команду Prema – одного з лідерів молодіжного автоспорту в Європі, пише 24 Канал з посиланням на трансляцію перегонів в YouTube.

Дивіться також Швидкі мільйони: скільки заробляє один з найкращих пілотів Формули-1 Макс Ферстаппен

Перемога прийшла драматично: Бондарев вирвався в лідери за три хвилини до фінішу, стартувавши з поул-позиції, яку завоював у третій кваліфікації напередодні.

Чим важлива перемога Бондарева?

Цей тріумф став не тільки першим для самого Олександра, але й історичним для України – раніше українські гонщики не вигравали етапи Італійської Формули-4. Єдиним українцем, який досягнув схожого успіху, залишався Іван Пеклін, який переміг у 2020 році в перегонах чемпіонату Франції.

Скільки коштує Формула-4

Однак, як й будь-які перегони, Формула-4 – задоволення далеко не з дешевих. Італійський чемпіонат, організований WSK Promotion і Автомобільним клубом Італії, вважається найбільш престижною і витратною серією в класі F4.

Важливо! За офіційними даними, тільки реєстраційний збір на сезон-2025 становить 24 тисячі євро. Але ці цифри – лише верхівка айсберга.

Реальна вартість місця в команді, за оцінками профільних ЗМІ та експертів, починається від 300 тисяч євро для аутсайдерів серії й доходить до 400 тисяч євро і вище в топкомандах, таких як PREMA – саме за неї виступає Бондарев.

І це без урахування додаткових витрат на логістику, екіпіровку, тренування, страховку і технічне обслуговування.

Хто оплачує перемоги Бондарева?

Сім'я Бондарева, судячи з усього, має необхідні ресурси. Батько гонщика – Аркадій Бондарев – обіймає посаду віцепрезидента компанії "Київміськбуд". До його зони відповідальності входять маркетинг, реалізація об'єктів нерухомості та участь компанії в державних програмах.

Примітно! Київміськбуд – найбільший забудовник столиці, який на 80% належить міській владі. З осені 2022 року Компанія майже повністю призупинила реалізацію своїх будівельних проєктів.

Проте, в січні 2023 року Аркадій Бондарев зареєстрував в Іспанії компанію BONDAREV RACING SL зі статутним капіталом 300 тисяч євро. У документах зазначено, що він і його дружина є керівниками фірми.

Важливо! Дружина Бондарева – співачка Оксана Бризгалова, в минулому учасниця попгрупи "Мілос" і кандидатка на участь в "Євробаченні" у складі групи Braii. До війни вона керувала студією звукозапису Istok studio в Києві.