Как победил Бондарев?

В воскресенье, 3 августа, на автодроме в Имоле украинец Александр Бондарев одержал первую в карьере победу в гонках Формулы-4. Он выступает за итальянскую команду Prema – одного из лидеров молодежного автоспорта в Европе, пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию гонки в YouTube.

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Победа пришла драматично: Бондарев вырвался в лидеры за три минуты до финиша, стартовав с поул-позиции, которую завоевал в третьей квалификации накануне.

Чем важна победа Бондарева?

Этот триумф стал не только первым для самого Александра, но и историческим для Украины – ранее украинские гонщики не выигрывали этапы Итальянской Формулы-4. Единственным украинцем, который достиг похожего успеха, оставался Иван Пеклин, который победил в 2020 году в гонке чемпионата Франции.

Сколько стоит Формула-4

Однако, как и любые гонки, Формула-4 – удовольствие далеко не из дешевых. Итальянский чемпионат, организованный WSK Promotion и Автомобильным клубом Италии, считается наиболее престижной и затратной серией в классе F4.

Важно! По официальным данным, только регистрационный сбор на сезон-2025 составляет 24 тысячи евро. Но эти цифры – лишь верхушка айсберга.

Реальная стоимость места в команде, по оценкам профильных СМИ и экспертов, начинается от 300 тысяч евро для аутсайдеров серии и доходит до 400 тысяч евро и выше в топ-командах, таких как PREMA – именно за нее выступает Бондарев.

И это без учета дополнительных расходов на логистику, экипировку, тренировки, страховку и техническое обслуживание.

Кто оплачивает победы Бондарева?

Семья Бондарева, судя по всему, имеет необходимые ресурсы. Отец гонщика – Аркадий Бондарев – занимает должность вице-президента компании "Киевгорстрой". В его зону ответственности входят маркетинг, реализация объектов недвижимости и участие компании в государственных программах.

Примечательно! Киевгорстрой – крупнейший застройщик столицы, который на 80% принадлежит городской власти. С осени 2022 года Компания почти полностью приостановила реализацию своих строительных проектов.

Однако, в январе 2023 года Аркадий Бондарев зарегистрировал в Испании компанию BONDAREV RACING SL с уставным капиталом 300 тысяч евро. В документах указано, что он и его жена являются руководителями фирмы.

Важно! Жена Бондарева – певица Оксана Брызгалова, в прошлом участница поп-группы "Милос" и кандидатка на участие в "Евровидении" в составе группы Braii. До войны она руководила студией звукозаписи Istok studio в Киеве.