Світові ціни на нафту сьогодні

Під час торгів у вівторок, 29 квітня, нафта падає в ціні. Попередню торгову сесію еталонні бренди нафти завершили із суттєвим спадом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту падають, оскільки інвестори знизили свої очікування щодо зростання попиту. Інвесторів турбує торгова війна між США та Китаєм, яка триває. Нагадаємо, що ці дві країни мають особливе значення, адже є двома найбільшими економіками світу.

До теми! Ціни на нафту за минулий тиждень суттєво впали. На ринок впливали тарифні війни між США та Китаєм, критика Дональда Трампа щодо центрального банку США та його очільника, плани ОПЕК+ стосовно видобутку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 44 центи або на 0,7%. Марка нафти торгується на рівні 65,42 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate просіла в ціні на 40 центів або на 0,6%. Вартість американської нафти впала до 61,65 долара за барель. Попередню торгову сесію обидві марки нафти завершили з обвалом на понад 1%

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: