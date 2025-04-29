Мировые цены на нефть сегодня

Во время торгов во вторник, 29 апреля, нефть падает в цене. Предыдущую торговую сессию эталонные бренды нефти завершили с существенным спадом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть падают, поскольку инвесторы снизили свои ожидания относительно роста спроса. Инвесторов беспокоит торговая война между США и Китаем, которая продолжается. Напомним, что эти две страны имеют особое значение, ведь являются двумя крупнейшими экономиками мира.

К теме! Цены на нефть за прошедшую неделю существенно упали. На рынок влияли тарифные войны между США и Китаем, критика Дональда Трампа в отношении центрального банка США и его руководителя, планы ОПЕК+ по добыче.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 44 цента или на 0,7%. Марка нефти торгуется на уровне 65,42 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate просела в цене на 40 центов или на 0,6%. Стоимость американской нефти упала до 61,65 доллара за баррель. Предыдущую торговую сессию обе марки нефти завершили с обвалом более чем на 1%

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: