Що відбувається з доларом США

У четвер, 13 березня, Долар США зростає в ціні, оскільки інвестори оцінюють останні дані про стан економіки США, яка є найбільшою у світі. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Перш за все йдеться про звіт про інфляцію у США за лютий 2025 року. Темпи зростання цін у США сповільнилися вперше з вересня, впавши до 2,8% річних. У січні цей показник становив 3% річних. Цільовий показник Федеральної резервної системи США щодо інфляції – це 2%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

З іншого боку ринок оцінює, якими можуть бути наслідки митної політики Дональда Трампа. Тим паче, що ситуація лише ускладнюється, оскільки президент США пригрозив запровадити мита у розмірі 200% на вина та інші алкогольні напої з ЄС у відповідь на контрзаходи блоку. Нагадаємо, що лише один день мит на товари з Мексики, Канади та Китаю, фондовий ринок США втратив 3,6 трильйона доларів.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США на цю мить торгується на рівні 103,91. Американська валюта подорожчала на 0,29%, інформує MarketWatch. З початку 2025 року долар просів в ціні на 4,21%. До того ж за попередній тиждень долар США впав ціні на 3,5%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: