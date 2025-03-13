Что происходит с долларом США

В четверг, 13 марта, Доллар США растет в цене, поскольку инвесторы оценивают последние данные о состоянии экономики США, которая является крупнейшей в мире. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Обратите внимание Какие купюры евро особенно опасны

Прежде всего речь идет об отчете об инфляции в США за февраль 2025 года. Темпы роста цен в США замедлились впервые с сентября, упав до 2,8% годовых. В январе этот показатель составлял 3% годовых. Целевой показатель Федеральной резервной системы США по инфляции – это 2%.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

С другой стороны рынок оценивает, какими могут быть последствия таможенной политики Дональда Трампа. Тем более, что ситуация только усложняется, поскольку президент США пригрозил ввести пошлины в размере 200% на вина и другие алкогольные напитки из ЕС в ответ на контрмеры блока. Напомним, что только один день пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, фондовый рынок США потерял 3,6 триллиона долларов.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США на данный момент торгуется на уровне 103,91. Американская валюта подорожала на 0,29%, информирует MarketWatch. С начала 2025 года доллар просел в цене на 4,21%. К тому же за предыдущую неделю доллар США упал в цене на 3,5%.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: