Що відбувається з доларом США

Під час торгів у понеділок, 17 березня, долар США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Долар коливається біля мінімуму за 5 місяців. Проте з початку року валюта суттєво обвалилася. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На долар тисне відразу декілька факторів: зростання побоювань щодо економіки та торгова невизначеність у США. Нагадаємо, що США – це найбільша економіка світу, де в лютому роздрібні продажі зросли на 0,2% проти 0,6%, які очікували. Це свідчить про сповільнення економічної активності. Крім того, ринок очікує на наступне рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) щодо процентних ставок.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США впав на 0,16% до 103,55, інформує MarketWatch. З початку 2025 року долар подешевшав на 4,54%. Ба більше, з початку року, за даними Bloomberg, долар США втратив в ціні понад 3% з початку року, що стало найгіршим показником для валюти із початку року з 2008 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: