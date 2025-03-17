Что происходит с долларом США

Во время торгов в понедельник, 17 марта, доллар США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Доллар колеблется возле минимума за 5 месяцев. Однако с начала года валюта существенно обвалилась. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На доллар давит сразу несколько факторов: рост опасений относительно экономики и торговая неопределенность в США. Напомним, что США – это крупнейшая экономика мира, где в феврале розничные продажи выросли на 0,2% против 0,6%, которые ожидали. Это свидетельствует о замедлении экономической активности. Кроме того, рынок ожидает следующего решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

На момент создания этого материала, Индекс доллара США упал на 0,16% до 103,55, информирует MarketWatch. С начала 2025 года доллар подешевел на 4,54%. Более того, с начала года, по данным Bloomberg, доллар США потерял в цене более 3% с начала года, что стало худшим показателем для валюты с начала года с 2008 года.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: