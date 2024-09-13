Скільки коштує 1 грам золота в Україні

В Україні знову зафіксували зміну цін на найвідоміший у світі дорогоцінний метал – золото. Варто додати, що вартість золота залежить від низки факторів. Зокрема, йдеться про чистоту дорогоцінного металу. Найбільше ціниться золото з пробою 999.

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НБУ оприлюднив актуальні ціни на золото станом на 13 вересня:

Закупівельні ціни на золото:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) на сьогодні коштує 3 310,18 гривні за один грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості оцінили у 3300,25 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів торгується на рівні 3 277,08 гривні за грам.

Актуально! На світовому ринку золото встановило кілька нових рекордів через економічні сигнали з США та слабкість долара. Дорогоцінний метал на сьогодні торгується на рівні 2569 доларів за тройську унцію. Варто підмітити, що золото дорожчає з початку 2024 року.

Закупівельні ціни на золото у брухті:

333 проба – 1 091,27 гривні за грам;

375 проба – 1 228,91 гривні за грам;

500 проба – 1 638,5 гривні за грам;

583 проба – 1 910,54 гривні за грам;

585 проба – 1 917,09 гривні за грам;

750 проба – 2 457,81 гривні за грам;

900 проба – 2 949,37 гривні за грам;

916 проба – 3001,81 гривні за грам;

958 проба – 3 139,44 гривні за грам;

999 проба – 3 273,80 гривні за грам;

999,9 проби – 3 276, 75 гривні за грам.

Нагадаємо! У кінці серпня 2024 року золото не просто встановило попередній рекорд на ринку, але й вперше в історії перетнуло позначку у 2500 доларів за унцію. Завдяки цьому злитки з золота також злетіли в ціні до понад 1 мільйона доларів. Це також безпрецедентний випадок. Зазвичай вага одного золотого злитка становить 400 унцій.

Ціни на золото у ломбардах України, згідно з даними НовиниLive:

333 проба – 1 080 гривні за грам;

375 проба – 1 285 гривні за грам;

500 проба – 1 745 гривні за грам;

583 проба – 2 085 гривні за грам;

585 проба – 2 090 гривні за грам;

750 проба – 2 665 гривні за грам;

900 проба – 3 250 гривні за грам;

916 проба – 3 265 гривні за грам;

958 проба – 3 485 гривні за грам;

999 проба – 3 500 гривні за грам.

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