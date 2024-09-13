Сколько стоит 1 грамм золота в Украине

В Украине снова зафиксировали изменение цен на самый известный в мире драгоценный металл – золото. Стоит добавить, что стоимость золота зависит от ряда факторов. В частности, речь идет о чистоте драгоценного металла. Больше всего ценится золото с пробой 999.

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НБУ обнародовал актуальные цены на золото по состоянию на 13 сентября:

Закупочные цены на золото:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) на сегодня стоит 3 310,18 гривны за один грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества оценили в 3300,25 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов торгуется на уровне 3 277,08 гривны за грамм.

Актуально! На мировом рынке золото установило несколько новых рекордов из-за экономических сигналов из США и слабости доллара. Драгоценный металл на сегодня торгуется на уровне 2569 долларов за тройскую унцию. Стоит подметить, что золото дорожает с начала 2024 года.

Закупочные цены на золото в ломе:

333 проба – 1 091,27 гривны за грамм;

375 проба – 1 228,91 гривны за грамм;

500 проба – 1 638,5 гривны за грамм;

583 проба – 1 910,54 гривны за грамм;

585 проба – 1 917,09 гривны за грамм;

750 проба – 2 457,81 гривны за грамм;

900 проба – 2 949,37 гривны за грамм;

916 проба – 3001,81 гривны за грамм;

958 проба – 3 139,44 гривны за грамм;

999 проба – 3 273,80 гривны за грамм;

999,9 пробы – 3 276, 75 гривны за грамм.

Напомним! В конце августа 2024 года золото не просто установило предыдущий рекорд на рынке, но и впервые в истории пересекло отметку в 2500 долларов за унцию. Благодаря этому слитки из золота также взлетели в цене до более 1 миллиона долларов. Это также беспрецедентный случай. Обычно вес одного золотого слитка составляет 400 унций.

Цены на золото в ломбардах Украины, согласно данным NewsLive:

333 проба – 1 080 гривны за грамм;

375 проба – 1 285 гривны за грамм;

500 проба – 1 745 гривны за грамм;

583 проба – 2 085 гривны за грамм;

585 проба – 2 090 гривны за грамм;

750 проба – 2 665 гривны за грамм;

900 проба – 3 250 гривны за грамм;

916 проба – 3 265 гривны за грамм;

958 проба – 3 485 гривны за грамм;

999 проба – 3 500 гривны за грамм.

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