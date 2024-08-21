Скільки коштуватиме 100 євро у болгарських левах

Болгарія – це одна з країн Європейського Союзу, яка готується до серйозних змін. Про те, що відбувається на валютному ринку країни з курсом євро – читайте далі.

Курс болгарського лева до євро

Станом на 21 серпня 2024 року курс євро в Болгарії коливається на рівні 1,955 лева, згідно з даними центрального банку країни. Аналогічний курс вказаний і на офіційному сайті Європейського центрального банку. Варто також додати, що курс болгарського лева до євро є фіксованим, тож різниця між офіційним і готівковим курсами буде незначною.

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Водночас у найбільших банках країни на сьогодні встановили такий готівковий курс валют:

UniCreditBulbank купує євро за 1,94 лева, а продає – за 1,96 лева.

DSKbank купує євро за 1,947, тоді як продає за 1,963 лева.

ProCreditBank купує євро за 1,94 лева, а продає – за 1,96 лева.

До теми! Згідно з курсом центробанку, аби придбати 100 євро у Болгарії потрібно буде заплатити трохи більше ніж 195 левів. На готівковому ринку потрібно буде докласти кілька левів, але різниця досить незначна.

Нагадаємо, що Болгарія у 2025 році остаточне перейде на євро. Відповідне рішення на минулому тижні ухвалили місцеві законодавці. В країні планують у рамках цього процесу запровадити перехідний період, який буде тривати один місяць. Центральний банк Болгарії також повідомив, що буде безстроково проводити обмін банкнот та монет в необмеженій кількості за офіційним курсом.