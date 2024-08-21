Що відбувається на ринку нафти

Нафта впала в ціні до мінімального значення за два тижні. Еталонні бренди нафти подешевшали приблизно на 1%. На ринок нафти впливають два фактори: Близький Схід та Китай.

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По-перше, економічні проблеми у Китаї знову спровокували побоювання щодо попиту на нафту. Нагадаємо, що Китай – це найбільший імпортер сировини у світі. По-друге, непевність щодо постачання сировини з Близького Сходу відійшла на другий план, оскільки Ізраїль прийняв пропозицію щодо вирішення розбіжностей, які блокують угоду про припинення вогню в Газі.

Скільки коштує нафта на ринку

Загалом під час торгової сесії 20 серпня нафта Brent подешевшала на 0,46 долара або на 0,6%. Сировина завершила день з ціною на рівні 77,20 долара за барель.Йдеться про жовтневі ф'ючерси. Водночас нафта West Texas Intermediate подешевшала на 0,33 долара або на 0,4%. Американська сировина торгувалася на рівні 74,04 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: