Курс болгарского лева к евро

По состоянию на 21 августа 2024 года курс евро в Болгарии колеблется на уровне 1,955 лева, согласно данным центрального банк страны. Аналогичный курс указан и на официальном сайте Европейского центрального банка. Стоит также добавить, что курс болгарского лева к евро является фиксированным, поэтому разница между официальным и наличным курсами будет незначительной.

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В то же время в крупнейших банках страны на сегодня установили такой наличный курс валют:

UniCreditBulbank покупает евро за 1,94 лева, а продает – за 1,96 лева.

DSKbank покупает евро за 1,947, тогда как продает за 1,963 лева.

ProCreditBank покупает евро за 1,94 лева, а продает – за 1,96 лева.

К теме! Согласно курсу центробанка, чтобы приобрести 100 евро в Болгарии нужно будет заплатить чуть больше 195 левов. На наличном рынке нужно будет доложить несколько левов, но разница весьма незначительна.

Напомним, что Болгария в 2025 году окончательное перейдет на евро. Соответствующее решение на прошлой неделе приняли местные законодатели. В стране планируют в рамках этого процесса ввести переходный период, который будет длиться один месяц. Центральный банк Болгарии также сообщил, что будет бессрочно проводить обмен банкнот и монет в неограниченном количестве по официальному курсу.