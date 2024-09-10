Скільки грошей у Володимира Путіна

Американський фінансист та економіст Вільям Браудер один із найвідоміших критиків президента Росії Володимира Путіна на Заході. Зокрема, він присвятив роки на вивчення походження та розподілення капіталів в Росії, інформує CNN.

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Браудер навіть свідчив у Сенаті США у 2017 році, коли він приблизно оцінив особистий капітал Путіна у 200 мільярдів доларів. Для розуміння, найбагатша людина світу Ілон Маск станом на 10 вересня володіє статками у розмірі 241 мільярд доларів. До трійки лідерів також входять Джефф Безос та Бернар Арно, капітали яких оцінили у 198 мільярдів доларів та 181 мільярд доларів відповідно, згідно з даними Bloomberg.

Важливо! Фінансист вважає, що після арешту Михайла Ходорковського, який очолював нафтову компанію "ЮКОС" у 2003 році очільник Кремля уклав угоду з провідними російськими мільярдерами. За словами Вільяма Браудера, йшлося про домовленість, згідно з якою олігархи або "діляться" з Путіним 50% своїх статків, або вони втратять увесь капітал та потраплять до в'язниць, пише Forbes.

Водночас існує ще дві теорії щодо статків Путіна:

За одного сценарію, Володимир Путін створює умови, які сприяють збільшенню багатства його друзів та членів сімʼї. Це відбувається шляхом надання їм державних контрактів чи бізнесів. Як нагоду, Путін отримує "відкати" у готівці або частки в компаніях. Фактично йдеться про структуру, за якою функціонує мафія;

Також існує теорія, що всі історії про багатство Путіна – це звичайний блеф. Мовляв, очільник Кремля майже не має грошей, але він прагне, щоб усі вважали, що він багатий.

Нагадаємо, що українські економісти ексклюзивно 24 Каналу розповіли, що формально активів Володимира Путіна ніде немає. За словами Олега Пендзина, існують активи, які пов'язують із Володимиром Путіним, хоча вони й зареєстровані на інших осіб. Водночас Борис Кушнірук зауважив, що усі розуміють, що Путін дуже багата людина, але довести, що щось йому належить не так легко.