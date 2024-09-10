Сколько денег у Владимира Путина

Американский финансист и экономист Уильям Браудер один из самых известных критиков президента России Владимира Путина на Западе. В частности, он посвятил годы на изучение происхождения и распределения капиталов в России, информирует CNN.

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Браудер даже свидетельствовал в Сенате США в 2017 году, когда он примерно оценил личный капитал Путина в 200 миллиардов долларов. Для понимания, самый богатый человек мира Илон Маск по состоянию на 10 сентября владеет состоянием в размере 241 миллиард долларов. В тройку лидеров также входят Джефф Безос и Бернар Арно, капиталы которых оценили в 198 миллиардов долларов и 181 миллиард долларов соответственно, согласно данным Bloomberg.

Важно! Финансист считает, что после ареста Михаила Ходорковского, возглавлявшего нефтяную компанию "ЮКОС" в 2003 году глава Кремля заключил соглашение с ведущими российскими миллиардерами. По словам Уильяма Браудера, речь шла о договоренности, согласно которой олигархи или "делятся" с Путиным 50% своего состояния, или они потеряют весь капитал и попадут в тюрьмы, пишет Forbes.

В то же время существует еще две теории относительно состояния Путина:

По одному сценарию, Владимир Путин создает условия, которые способствуют увеличению богатства его друзей и членов семьи. Это происходит путем предоставления им государственных контрактов или бизнесов. В качестве возможности, Путин получает "откаты" в наличных или доли в компаниях. Фактически речь идет о структуре, по которой функционирует мафия;

Также существует теория, что все истории о богатстве Путина – это обычный блеф. Мол, глава Кремля почти не имеет денег, но он стремится, чтобы все считали, что он богат.

Напомним, что украинские экономисты эксклюзивно что украинские экономисты эксклюзивно 24 Каналу рассказали, что формально активов Владимира Путина нигде нет. По словам Олега Пендзина, существуют активы, которые связывают с Владимиром Путиным, хотя они и зарегистрированы на других лиц. В то же время Борис Кушнирук отметил, что все понимают, что Путин очень богатый человек, но доказать, что что-то ему принадлежит не так легко.