Хто найбагатша людина світу

За версією Bloomberg, на сьогодні найбагатшою людиною у світі є американський підприємець Ілон Маск. Його статки оцінили у 244 мільярди долари. З початку року його капітал зріс на 14,6 мільярда доларів. Нагадаємо, що угода бізнесмена з американськими банками виявилася дуже невдалою для останніх. Ба більше, її назвали найгіршою з 2008 року, коли у світі почалася глобальна фінансова криза.

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Другу сходинку займає французький підприємець Бернар Арно, якому належить група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Його капітал оцінили у 201 мільярд доларів. З початку року він втратив 6,3 мільярда доларів. На третьому місці опинився засновник компанії Amazon Джефф Безос зі статками у розмірі 200 мільярдів доларів. З січня його статки зросли на 23,4 мільярда доларів.

До п'ятірки лідерів також входять Марк Цукерберг (Meta) та Білл Гейтс (Microsoft) зі статками у розмірі 188 та 159 мільярдів доларів відповідно. Капітал Цукерберга зріс з початку року на 59,5 мільярда доларів, а Гейтс – на 18,6 мільярда доларів.

До теми! До рейтингу Bloomberg не потрапив жоден українець.

Рейтинг найбагатших українців

Тоді як видання Forbes українцем із найбільшими статками називає Ріната Ахметова. Він очолює цей рейтинг попри те, що його статки зменшилися за рік на 1,7 мільярда доларів до 4,4 мільярда доларів. До першої трійки також увійшли Віктор Пінчук, який має капітал у розмірі 2,2 мільярда доларів, та Костянтин Жеваго, статки якого оцінили у 1,4 мільярда доларів.