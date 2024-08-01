Скільки грошей можна легально перевозити через кордон України: це мають знати всі

На сьогодні українців закордоном стало значно більше. Також чимало людей досить часто перетинають державний кордон в обидві сторони. Відтак, їм потрібно враховувати важливе фінансове питання, аби уникнути проблем.

Скільки грошей можна перевозити через кордон у 2024 році

Люди, які повертаються в Україну, можуть провозити через кордон суму еквівалентну 10 тисячам євро. Йдеться про готівку, банківські метали тощо. До цієї межі фізичні особи не мають декларувати наявні кошти.

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Аналогічний ліміт діє й на фінансові активи й під час виїзду з України. Тобто людина, яка має при собі до 10 тисяч євро, без жодних додаткових документів прямує до "зеленого коридору" на кордоні.

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Водночас через кордон абсолютно реально легально провезти суму у понад 10 тисяч євро, але кошти потрібно буде задекларувати у митному органі, вказавши джерела їхнього походження. Варто додати, що митниці у цю суму включають гривню, іноземні валюти та банківські метали.