Сколько денег можно легально перевозить через границу Украины: это должны знать все

На сегодня украинцев за рубежом стало значительно больше. Также немало людей довольно часто пересекают государственную границу в обе стороны. Следовательно, им нужно учитывать важный финансовый вопрос, чтобы избежать проблем.

Сколько денег можно перевозить через границу в 2024 году

Люди, которые возвращаются в Украину, могут провозить через границу сумму эквивалентную 10 тысячам евро. Речь идет о наличных деньгах, банковских металлах и тому подобное. До этого предела физические лица не должны декларировать имеющиеся средства.

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Аналогичный лимит действует и на финансовые активы и при выезде из Украины. То есть человек, который имеет при себе до 10 тысяч евро, без дополнительных документов направляется к "зеленому коридору" на границе.

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В то же время через границу абсолютно реально легально провезти сумму в более 10 тысяч евро, но средства нужно будет задекларировать в таможенном органе, указав источники их происхождения. Стоит добавить, что таможни в эту сумму включают гривну, иностранные валюты и банковские металлы.