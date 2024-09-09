Снятие наличных в банкоматах

Прежде всего стоит отметить, что Национальный банк Украины установил лимит на наличные в 2024 году на уровне до 100 тысяч гривен в день. Украинцы за рубежом могут за неделю – от понедельника до воскресенья – снять сумму в размере до 12 500 гривен.

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В то же время существует несколько причин, когда банкомат может не выдавать наличные клиенту. Среди самых распространенных следующие:

Техническая неисправность конкретного банкомата;

Наличие лимитов и ограничений со стороны банка;

Недостаточное количество средств на счету клиента.

К теме! В понедельник, 9 сентября, НБУ опроверг информацию о введении якобы новых правил финансового мониторинга счетов клиентов в банках. Регулятор подчеркнул, что нет планов по установлению каких-либо дополнительных ограничений по счетам клиентов в банках.

Лимиты на снятие наличных от банков Украины

Кроме того, банки в Украине устанавливают собственные лимиты на снятие наличных в банкоматах. Речь идет как о государственных, так и частных банках. Ограничения на снятие наличных от банков: