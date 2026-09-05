Скільки валюти можна вивести за кордон
Фізичні особи-резиденти здійснюють переміщення валюти за межі України в загальній сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, без подання підтвердних документів, про що йдеться на сайті Національного банку України.
Для переміщення за межі України готівкової валюти в загальній сумі, що перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, документи повинні підтверджувати:
- зняття фізичною особою готівки з власних рахунків у банках;
- здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (в разі здійснення такої операції).
А що з доларами? Сума в доларах також не має не перевищувати еквівалент 10 тисяч євро.
До документів, що можуть підтвердити зняття, належать:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- банківська виписка;
- чек з банкомата або квитанція платіжного термінала;
- фіскальний чек тощо.
Слід додати, що на банківські перекази правила декларування не поширюються.
Нагадаємо, що в Україні змінили правила щодо зняття готівки у закордонних банкоматах. Ліміт підвищили до 200 тисяч гривень – замість 100 тисяч гривень. Але правила стосується саме зняття коштів з валютних рахунків.
Якщо не задекларувати валюту, то можна отримати штраф. Він якраз становить 20% від суми, яка перевищує 10 тисяч євро.