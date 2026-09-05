Скільки валюти можна вивести за кордон

Фізичні особи-резиденти здійснюють переміщення валюти за межі України в загальній сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, без подання підтвердних документів, про що йдеться на сайті Національного банку України.

Для переміщення за межі України готівкової валюти в загальній сумі, що перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, документи повинні підтверджувати:

зняття фізичною особою готівки з власних рахунків у банках; здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (в разі здійснення такої операції).

А що з доларами? Сума в доларах також не має не перевищувати еквівалент 10 тисяч євро.

До документів, що можуть підтвердити зняття, належать:

банківська виписка;

чек з банкомата або квитанція платіжного термінала;

фіскальний чек тощо.

Слід додати, що на банківські перекази правила декларування не поширюються.

Нагадаємо, що в Україні змінили правила щодо зняття готівки у закордонних банкоматах. Ліміт підвищили до 200 тисяч гривень – замість 100 тисяч гривень. Але правила стосується саме зняття коштів з валютних рахунків.

Якщо не задекларувати валюту, то можна отримати штраф. Він якраз становить 20% від суми, яка перевищує 10 тисяч євро.