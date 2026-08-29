Які ліміти діють для перевезення готівки

Фізичні особи можуть вільно переміщувати через кордон України євро у готівці, якщо їхня загальна вартість не перевищує в еквіваленті 10 тисяч, пояснює Державна митна служба.

У разі спроби вивезти суму, яка дорівнює або перевищує 10 тисяч євро, громадяни зобов'язані пройти процедуру письмового декларування. Це правило стосується не тільки євро, а будь-якої іноземної валюти чи дорогоцінних металів.

Документи для вивезення більших сум

Українці, які планують вивезти готівку на суму понад 10 тисяч євро, повинні надати митникам підтверджувальні документи. Без них перетнути кордон з більшою сумою не вдасться.

Такими документами є:

платіжна інструкція на видачу готівки;

чек банкомата або квитанція платіжного термінала;

виписка про рух коштів за рахунком, якщо знімали через банкомат чи термінал;

квитанція про здійснення валютно-обмінної операції;

фіскальний касовий чек за операцією з видачі готівки, якщо її знімали на касі в торговельній мережі.

Разом із заповненою декларацією громадяни також подають документ, що посвідчує особу та підтверджує країну постійного проживання.

Фото: Документи для декларування валюти / НБУ

Якщо валюту не задекларувати, можна отримати штраф у розмірі 20% від суми, яка перевищує 10 тисяч євро.

Як розраховується валютний еквівалент

Перерахунок суми готівкової валюти та вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні, який встановлює Національний банк України на день перетину кордону. Якщо ви перевозите іншу валюту, перерахунок відбувається за відповідним крос-курсом.

Водночас законодавство України не встановлює жодних обмежень щодо максимальної суми чи вартості валютних цінностей, які людина може ввозити на територію країни.

Нагадаємо, що для неповнолітніх діють такі ж ліміти на переміщення валюти. Проте від імені дитини, яка ще не досягла 16-річного віку, письмове декларування здійснює її законний представник, тобто один із батьків або опікун.