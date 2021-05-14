Скільки б ви заробили, якби на початку року купили біткойн та інші криптовалюти

Криптовалютний ринок переживає свої найкращі часи. Центробанки розробляють цифрові валюти, світові компанії погоджуються приймати криптовалюту як оплату, а інвестори масово вкладають кошти.

Фінанси 24 порахували скільки заробили ті інвестори, які на початку року вклали по 1000 доларів у найпопулярніші криптовалюти. Розрахунок провели на основі даних Libertex.

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Скільки можна було заробити на криптовалюті

Біткойн

Біткойн виріс на 73% з початку року. Тобто інвестиція в 1000 доларів принесла б 730 доларів заробітку.

У п'ятницю 14 травня біткойн коштує близько 50 750 доларів. Напередодні він впав, оскільки Ілон Маск заявив про відмову Tesla приймати біткойн як оплату.



Вартість біткойну з початку року / Графік Libertex

Ethereum

Друга за популярністю та капіталізацією криптовалюта Ethereum принесла 435% росту. Тобто можна було б заробити 4 350 доларів, вклавши всього 1 тисячу.

Наразі криптовалюта торгується трохи нижче 4 тисяч доларів. Щоправда, аналітики JPMorgan вважають, що ціна завищена у 4 рази.



Ціна Ethereum з початку 2021 року / Графік Libertex

Dogecoin

Найбільш обговорювати криптовалюта у твіттері, не в останню чергу завдяки Ілону Маска, Dogecoin дала приголомшливі 11 100% росту з початку року. Тобто 1000 доларів принесли інвестору 111 тисяч доларів.

Ця криптовалюта-мем злітала у ціні після кожного позитивного твіта Ілона Маска. Але після виступу Маска на SNL, вона обвалилася на 30% протягом доби.



Ціна Dogecoin з лютого 2021 року / Графік Libertex

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