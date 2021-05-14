Финансы 24 посчитали сколько заработали те инвесторы, которые в начале года вложили по 1000 долларов в популярные криптовалюты. Расчет провели на основе данных Libertex .

Интересно Илон Маск сделал неожиданное заявление о криптовалюте: что посоветовал миллиардер

Сколько можно было заработать на криптовалюте

Биткойн

Биткойн вырос на 73% с начала года. То есть инвестиция в 1000 долларов принесла бы 730 долларов заработка .

В пятницу 14 мая биткойн стоит около 50 750 долларов. Накануне он упал, поскольку Маск заявил об отказе Tesla принимать биткоин как оплату.



Стоимость биткоина с начала года / График Libertex

Ethereum

Вторая по популярности и капитализации криптовалюта Ethereum принесла 435% роста. То есть можно было бы заработать 4350 долларов , вложив всего 1000.

Сейчас криптовалюта торгуется чуть ниже 4 тысяч долларов. Правда, аналитики JPMorgan считают , что цена завышена в 4 раза.



Цена Ethereum с начала 2021 года / График Libertex

Dogecoin

Наиболее обсуждаемая криптовалюта в твиттере, не в последнюю очередь благодаря Илону Маска, Dogecoin дала потрясающие 11100% роста с начала года. То есть 1000 долларов принесли инвестору 111 тысяч долларов .

Эта криптовалюта-мем взлетала в цене после каждого положительного твита Илона Маска. Но после выступления Маска на SNL, она обвалилась на 30% в течение суток.



Цена Dogecoin с февраля 2021 / График Libertex

Другие криптовалюты

Криптовалюта XRP с начала года выросла на 526%, то есть принесла прибыль в размере 5260 долларов тем, кто вложил 1000 долларов.

Криптовалюта Cardano выросла на 950% – принесла 9500 долларов прибыли.