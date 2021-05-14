Фінанси 24 порахували скільки заробили ті інвестори, які на початку року вклали по 1000 доларів у найпопулярніші криптовалюти. Розрахунок провели на основі даних Libertex.
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Скільки можна було заробити на криптовалюті
Біткойн
Біткойн виріс на 73% з початку року. Тобто інвестиція в 1000 доларів принесла б 730 доларів заробітку.
У п'ятницю 14 травня біткойн коштує близько 50 750 доларів. Напередодні він впав, оскільки Ілон Маск заявив про відмову Tesla приймати біткойн як оплату.
Вартість біткойну з початку року / Графік Libertex
Ethereum
Друга за популярністю та капіталізацією криптовалюта Ethereum принесла 435% росту. Тобто можна було б заробити 4 350 доларів, вклавши всього 1 тисячу.
Наразі криптовалюта торгується трохи нижче 4 тисяч доларів. Щоправда, аналітики JPMorgan вважають, що ціна завищена у 4 рази.
Ціна Ethereum з початку 2021 року / Графік Libertex
Dogecoin
Найбільш обговорювати криптовалюта у твіттері, не в останню чергу завдяки Ілону Маска, Dogecoin дала приголомшливі 11 100% росту з початку року. Тобто 1000 доларів принесли інвестору 111 тисяч доларів.
Ця криптовалюта-мем злітала у ціні після кожного позитивного твіта Ілона Маска. Але після виступу Маска на SNL, вона обвалилася на 30% протягом доби.
Ціна Dogecoin з лютого 2021 року / Графік Libertex
Інші криптовалюти
- Криптовалюта XRP з початку року виросла на 526%, тобто принесла прибуток в розмірі 5 260 доларів тим, хто вклав 1000 доларів.
- Криптовалюта Cardano виросла на 950% – принесла 9 500 доларів прибутку.