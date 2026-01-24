Субсидії у лютому під питанням: хто втратить виплати та чому

На початку 2026 року, зокрема у лютому, кількість отримувачів житлових субсидій в Україні продовжує змінюватися. Це пов’язано з переглядом критеріїв призначення допомоги та актуалізацією даних про доходи домогосподарств.

Кому можуть скасувати субсидію у лютому?

У лютому 2026 року частині домогосподарств можуть переглянути або припинити житлові субсидії. Причина криється у плановому оновлення даних про доходи та застосування чинних правил призначення допомоги, нагадує Пенсійний фонд України.

Субсидія надається лише тим сім’ям, для яких оплата житлово-комунальних послуг перевищує визначену частку від сукупного доходу. Якщо під час перевірки з’ясується, що доходи зросли, зокрема через індексацію пенсій або зарплат, то право на допомогу може бути втрачено.

У таких випадках виплати або припиняють, або перераховують у менший бік.

Чи згортають фінансування субсидій в Україні?

За даними Пенсійного фонду, у 2024 році субсидії в неопалювальний період отримували понад 2,2 мільйона домогосподарств, а взимку – до 3,4 мільйона сімей. Водночас уже з 2025 року кількість одержувачів почала зменшуватися, тому ця тенденція зберігається й на початку 2026 року.

Водночас мова не йде про згортання соціальної підтримки. Держава лише переходить до більш адресної моделі, за якої допомога спрямовується насамперед тим, хто справді не може самостійно оплачувати комунальні послуги.

Цікаво! У бюджеті на 2026 рік на пільги та субсидії передбачено понад 42 мільярди гривень, а ключовим критерієм залишається рівень доходів домогосподарства.

Які умови отримання субсидії?