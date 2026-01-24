Субсидии в феврале под вопросом: кто потеряет выплаты и почему
- В феврале 2026 года части домохозяйств в Украине могут пересмотреть или прекратить жилищные субсидии из-за обновления данных о доходах и применения действующих правил назначения помощи.
- Государство переходит к более адресной модели социальной поддержки, сосредотачивая помощь на тех, кто действительно не может самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, при этом в бюджете на 2026 год предусмотрено более 42 миллиардов гривен на льготы и субсидии.
В начале 2026 года, в частности в феврале, количество получателей жилищных субсидий в Украине продолжает меняться. Это связано с пересмотром критериев назначения помощи и актуализацией данных о доходах домохозяйств.
Кому могут отменить субсидию в феврале?
В феврале 2026 года части домохозяйств могут пересмотреть или прекратить жилищные субсидии. Причина кроется в плановом обновлении данных о доходах и применения действующих правил назначения помощи, напоминает Пенсионный фонд Украины.
Субсидия предоставляется только тем семьям, для которых оплата жилищно-коммунальных услуг превышает определенную долю от совокупного дохода. Если во время проверки выяснится, что доходы выросли, в частности из-за индексации пенсий или зарплат, то право на помощь может быть потеряно.
В таких случаях выплаты или прекращают, или пересчитывают в меньшую сторону.
Сворачивают ли финансирование субсидий в Украине?
По данным Пенсионного фонда, в 2024 году субсидии в неотапливаемый период получали более 2,2 миллиона домохозяйств, а зимой – до 3,4 миллиона семей. В то же время уже с 2025 года количество получателей начало уменьшаться, поэтому эта тенденция сохраняется и в начале 2026 года.
В то же время речь не идет о сворачивании социальной поддержки. Государство лишь переходит к более адресной модели, при которой помощь направляется прежде всего тем, кто действительно не может самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.
Интересно! У бюджете на 2026 год на льготы и субсидии предусмотрено более 42 миллиардов гривен, а ключевым критерием остается уровень доходов домохозяйства.
Какие условия получения субсидии?
Жилищная субсидия предназначена для домохозяйств, которые не в состоянии полностью покрывать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за свой счет.
Решение о ее предоставлении принимается с учетом финансового и имущественного положения семьи: при низком уровне доходов государство берет на себя часть обязательных платежей.
Расчет субсидий осуществляется отдельно по сезонам. Для неотапливаемого периода выплаты определяются с 1 мая по 30 сентября, а для отопительного сезона с 1 октября по 30 апреля.