Пенсії по інвалідності почали перевіряти жорсткіше: кому можуть зупинити виплати у травні

В Україні окремим категоріям громадян можуть скасувати пенсію по інвалідності. У деяких випадках для збереження виплат необхідно виконати визначені умови. Кого це стосується та що варто знати, читайте далі.

Кому можуть скасувати пенсію по інвалідності?

Отримання пенсії по інвалідності в Україні не є формальністю, яка автоматично гарантує довічні виплати. У Пенсійному фонді наголошують, що пенсія по інвалідності у більшості випадків призначається на визначений строк

Тому після завершення цього періоду виплати можуть припинити, якщо людина не пройшла повторний огляд або не підтвердила свій статус у межах нової системи оцінювання. І це не лише про технічну процедуру переоформлення.

Насправді зміна підходу відображає ширшу трансформацію всієї системи соціальних витрат.

Зверніть увагу! Якщо раніше ключову роль відігравав сам факт встановленої інвалідності, то тепер держава оцінює рівень повсякденного функціонування людини. Тобто наскільки стан здоров’я впливає на працездатність, самообслуговування та здатність адаптуватися до звичайного життя.

Які групи інвалідності перевіряють найбільше?

Особливу увагу приділяють чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами інвалідності. Для частини з них повторна перевірка є обов’язковою умовою продовження пенсійних нарахувань.

Якщо людина не проходить оцінювання у визначені строки, Пенсійний фонд може призупинити виплати до підтвердження статусу.

Разом з цим, сама реформа вже викликає дискусії серед експертів. З одного боку, влада декларує боротьбу із зловживаннями та спробу зробити систему більш адресною. З іншого ж боку, правозахисники звертають увагу на ризики для людей із хронічними захворюваннями, які можуть втратити виплати через бюрократичні затримки або складність проходження нових процедур.

Цікаво! Під час воєнного стану для окремих категорій передбачені винятки. Якщо людина не може пройти повторний огляд з причин, визначених урядом, виплату пенсії можуть продовжити до моменту проведення оцінювання або щонайменше на шість місяців після завершення воєнного ст

Чи можна буде поновити виплати по інвалідності?

У разі непройденого повторного огляду Пенсійний фонд може тимчасово призупинити нарахування пенсії по інвалідності до моменту підтвердження статусу. Після цього людині фактично доводиться повторно проходити процедуру оцінювання та подавати необхідні документи для поновлення виплат.

У ПФУ пояснюють, що рішення про відновлення пенсії ухвалюється після з’ясування всіх обставин та підтвердження права на допомогу. При цьому сама процедура може затягуватися через навантаження на систему оцінювання, черги на проходження комісій і тривалий збір медичних документів.

Який актуальний розмір пенсії по інвалідності в Україні?