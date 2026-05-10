Кому могут отменить пенсию по инвалидности?

Получение пенсии по инвалидности в Украине не является формальностью, которая автоматически гарантирует пожизненные выплаты. У Пенсионном фонде отмечают, что пенсия по инвалидности в большинстве случаев назначается на определенный срок

Поэтому после завершения этого периода выплаты могут прекратить, если человек не прошел повторный осмотр или не подтвердил свой статус в рамках новой системы оценивания. И это не только о технической процедуре переоформления.

На самом деле изменение подхода отражает более широкую трансформацию всей системы социальных расходов.

Обратите внимание! Если раньше ключевую роль играл сам факт установленной инвалидности, то теперь государство оценивает уровень повседневного функционирования человека. То есть насколько состояние здоровья влияет на работоспособность, самообслуживания и способность адаптироваться к обычной жизни.

Какие группы инвалидности проверяют больше всего?

Особое внимание уделяют мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности. Для части из них повторная проверка является обязательным условием продолжения пенсионных начислений.

Если человек не проходит оценивание в определенные сроки, Пенсионный фонд может приостановить выплаты до подтверждения статуса.

Вместе с этим, сама реформа уже вызывает дискуссии среди экспертов. С одной стороны, власть декларирует борьбу со злоупотреблениями и попытку сделать систему более адресной. С другой же стороны, правозащитники обращают внимание на риски для людей с хроническими заболеваниями, которые могут потерять выплаты из-за бюрократических задержек или сложности прохождения новых процедур.

Интересно! Во время военного положения для отдельных категорий предусмотрены исключения. Если человек не может пройти повторный осмотр по причинам, определенных правительством, выплату пенсии могут продлить до момента проведения оценки или минимум на шесть месяцев после завершения военного положения

Можно ли будет возобновить выплаты по инвалидности?

В случае непройденного повторного осмотра Пенсионный фонд может временно приостановить начисление пенсии по инвалидности до момента подтверждения статуса. После этого человеку фактически приходится повторно проходить процедуру оценивания и подавать необходимые документы для возобновления выплат.

У ПФУ объясняют, что решение о восстановлении пенсии принимается после выяснения всех обстоятельств и подтверждения права на помощь. При этом сама процедура может затягиваться из-за нагрузки на систему оценивания, очереди на прохождение комиссий и длительный сбор медицинских документов.

Какой актуальный размер пенсии по инвалидности в Украине?