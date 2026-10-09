Через що виник криптоскандал

Компанія DWF Maas, зареєстрована на Британських Віргінських Островах, та її споріднена структура Falcon Digital із Панами звинуватили американську BitGo в порушенні умов угод щодо продажу цифрових активів, передає Financial Times.

За версією позивачів, покупець отримав токени зі знижкою, зобов'язавшись не продавати їх щонайменше три місяці. Однак BitGo нібито порушила домовленості, передчасно вивівши активи на ринок, що спричинило падіння їхньої вартості.

Зауважте! Такі угоди дозволяють компаніям залучати кошти, не продаючи велику кількість цифрових активів на відкритому ринку. Покупці отримують їх зі знижкою, але погоджуються на тимчасові обмеження щодо перепродажу. Це дозволяє уникнути різкого збільшення пропозиції, яке за недостатнього попиту може спричинити обвал вартості криптовалюти.

Тепер DWF вимагає 141 мільйон доларів компенсації, стверджуючи, що передчасний продаж токенів завдав їй прямих збитків.

Як до історії причетний бізнес Трампа

Обидві сторони судового спору мають зв'язки з криптовалютним проєктом World Liberty Financial, який підтримує нинішній господар Білого дому Дональд Трамп разом зі своїми синами.

Наприклад, DWF торік придбала випущені ним токени на 25 мільйонів доларів. Щоправда, ця угода викликала занепокоєння в американському Сенаті через російські зв'язки керівництва фірми.

А от BitGo відповідає за випуск і зберігання стейблкоїна для World Liberty Financial. Окрім того, гендиректор компанії пожертвував 50 тисяч доларів у біткоїнах на президентську кампанію Трампа 2024 року та організував захід зі збору коштів на її підтримку.