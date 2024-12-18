Сколько золота и валюты осталось в Сирии после краха режима Асада

До начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, в хранилищах центрального банка оставалось почти 26 тонн золота. Тогда же официальный Дамаск прекратил делиться финансовой информацией с международным сообществом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту, который ссылается на сведения сирийского регулятора от июня 2011 года. Анонимные источники, которые знакомы с ситуацией, заявили, что в хранилищах центробанка Сирии до сих пор остаются почти 26 тонн драгоценного металла. Стоимость золота оценили в 2,2 миллиарда долларов.

В то же время собеседники издания Reuters добавили, что валютные резервы страны, вероятнее всего, за время правления Асада уменьшились. В частности, один источник заявил, что речь идет об около 200 миллионов долларов, тогда как другой рассказал о "сотнях миллионов".

К теме! Башар Асад отправлял в Россию самолеты с наличными долларами и евро в 2018 – 2019 годах. Вес этих грузов составлял примерно 2 тонны. Важно подметить, что тогда же в Сирии фиксировали дефицит валюты.

Стоит добавить, что в 2010 году валютные резервы Сирии оценили в 18,5 миллиарда долларов. Тогда как в конце 2011 года уже сообщили о 14 миллиардах долларов. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда.