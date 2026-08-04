Що стало причиною такого рішення

Сирійська влада нібито вже декілька місяців обговорює з Вашингтоном можливість скорочення закупівель російського "чорного золота" в обмін на виключення зі списку держав – спонсорів тероризму. Деталі з посиланням на одразу три джерела повідомили в Reuters у вівторок, 4 серпня.

Однак реалізувати такий крок швидко навряд чи вдасться. "Замінити обсяги російської нафти неможливо за одну ніч без ризику виникнення дефіциту палива або зростання витрат на імпорт", – застеріг місцевий аналітик Наввар Сабан.

Водночас США заохочують Сирію співпрацювати з надійними корпоративними партнерами, насамперед американськими компаніями, у процесі відновлення та післявоєнної відбудови. Там також очікують, що Дамаск дотримуватиметься санкцій проти Росії.

Щодо самої Сирії, то статус SST залишається останнім великим обмеженням, яке Вашингтон досі застосовує проти арабської країни. І саме припинення закупівель російської нафти буцімто здатне "збільшити шанси на швидке та безперешкодне його скасування". Утім, у Білому домі відкинули такі припущення.

За словами вищезгаданого експерта, США активніше намагаються послабити економічні важелі впливу Кремля в Сирії після того, як той втратив там значну частину своїх політичних позицій.

Нагадаємо, саме Росія забезпечує більшість нафтових потреб цієї країни Близького Сходу. Зокрема, у 2026 році обсяги таких постачань збільшились на понад 75% – до близько 60 тисяч барелів на добу, хоча новий уряд з певною осторогою ставиться до Москви.