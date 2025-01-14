Що варто знати про "білі" та "сині" долари

Терміни "синій" та "білий" долар з'явилися та закріпилися серед населення через вигляд купюр. Про це пише 24 Канал. Проте ці терміни не є офіційними. Як правило, їх використовують для зручності.

Варте уваги Долар злетів в ціні до максимуму за понад роки

Для прикладу, "синіми" долари називають банкноти 2009 – 2017 років випуску, за даними Finance.ua. Важливим елементом таких доларів є синій колір захисної смуги на банкноті. На сьогодні найвідомішим прикладом так званого "синього" долара є банкнота номіналом 100 доларів, яку ввели в обігу в 2013 році. Тоді як до "білих" доларів відносять банкноти певного періоду випуску, яким притаманний світліший відтінок паперу порівняно з іншими серіями купюр.

"Білі" та "сині" долари / Фото фейсбук Андрія Пишного

Нагадаємо, що глава НБУ Андрій Пишний заявляв, що і "білі", й "сині" долари – все одно "зелені". Він наголосив, що вартість валюти визначає номінал банкноти та обмінний курс. Банкір додав, що жодних додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску просто не передбачено.