Что стоит знать о "белых" и "синих" долларах

Термины "синий" и "белый" доллар появились и закрепились среди населения из-за вида купюр. Об этом пишет 24 Канал. Однако эти термины не являются официальными. Как правило, их используют для удобства.

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Для примера, "синими" доллары называют банкноты 2009 – 2017 годов выпуска, по данным Finance.ua. Важным элементом таких долларов является синий цвет защитной полосы на банкноте. На сегодня самым известным примером так называемого "синего" доллара является банкнота номиналом 100 долларов, которую ввели в обращение в 2013 году. Тогда как к "белым" долларам относят банкноты определенного периода выпуска, которым присущ светлый оттенок бумаги по сравнению с другими сериями купюр.

"Белые" и "синие" доллары / Фото фейсбук Андрея Пышного

Напомним, что глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что и "белые", и "синие" доллары – все равно "зеленые". Он подчеркнул, что стоимость валюты определяет номинал банкноты и обменный курс. Банкир добавил, что никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска просто не предусмотрено.