Сінгапур попереджає про ризики щодо криптовалют: чи планує банк створювати цифровий долар

Криптовалюти стали важливою темою для багатьох центробанків світу, оскільки країни намагаються з'ясувати як регулювати нову сферу. Своє слово сказали й у Сінгапурі.

Центральний банк Сінгапуру попередив про різкі спекулятивні коливання та потенційні ризики для індивідуальних інвесторів (також відомі як роздрібні інвестори), які вкладають гроші у криптовалюти.

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Сінгапур стривожений через криптовалюти

Грошово-кредитне управління Сінгапуру осуджує криптовалюти або токени як інвестиційні активи для індивідуальних інвесторів. Цю позицію оприлюднив глава відомства Реві Менон під час свого виступу на фінтех-фестивалі у Сінгапурі.

Ціни криптовалютних токенів не прив’язані до будь-яких економічних основ та піддаються різким спекулятивним коливанням. Інвестори ризикують зазнати значних збитків,

– додав Менон.

Сінгапур обрав відкритий підхід до криптовалют. Зокрема, фінансові регулятори країни вірять, що блокчейн, цифровий реєстр, який записує транзакції без можливості внесення змін та видалення, а також токени можуть мати багато потенційних переваг. Для прикладу, використання цифрових валют для дешевших та швидших транснаціональних платежів й торгового фінансування відносять до переваг цього активу.

Індивідуальний або роздрібний інвестор Це непрофесійний інвестор, який купує цінні папери для власних особистих рахунків і часто оперує значно меншими сумами у порівнянні з інституційними інвесторами.

Проте Грошово-кредитне управління Сінгапуру вважає, що поки що криптовалюти не можна класифікувати як гроші, оскільки вони погано себе зарекомендували як:

засіб обміну,

засіб заощадження,

грошова одиниця.

У відомстві називають цифрові гроші більш точним та технічним терміном – криптовалютні токени. Віртуальні монети, які використовують для проведення платежів визначають як цифрові платіжні токени. Організації, які надають послуги, пов'язані з цими активами у Сінгапурі, підлягають нагляду та ліцензуванню зі сторони Грошово-кредитне управління. Перш за все це стосується ризиків, які пов'язані з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Чи планує Сінгапур створювати національну цифрову валюту

Національна валюта цієї держави в Азії – сінгапурський долар. Менон наголосив, що центробанк Сінгапуру не поспішає зі створенням цифрового долара. Реві Менон додав, що готівка нікуди не зникне, тож питання необідності цифрової нацвалюти залишається спірним.

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Для настільки контроверсійної теми, яка також привертає стільки уваги, немає вагомих причин за чи проти цифрового долара у Сінгапурі,

– додав Менон.

Перевагами цифрової валюти від центрального банку є фінансова доступність або можливість отримати ширший спектр послуг у цьому секторі. Проте більша частина жителів Сінгапуру мають банківські рахунки, а електроні платежі в країні – це поширена, ефективна та конкурентоспроможна послуга.

Вартість найвідоміших криптовалют згідно з CoinDesk: