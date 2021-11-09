На вихідних Ілон Маск перейменував свій акаунт у твітер на Lord Edge, повідомляє Business Insider. Причину бізнесмен не пояснив.

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Монета Lord Edge злетіла в ціні

На фоні цього, цифрова монета з аналогічною назвою – Lord Edge – стрімко почала зростати в ціні. Згідно з даними CoinMarketCap, об'єм торгів склав майже 27 мільйонів доларів у найперший день торгів. Ціна віртуальної монети досягнула пікової позначки на рівні 0,00002954 долара. Вартість монети виросла на 825% у порівнянні з ціною на момент відкриття – 0,000003192 долара. Потім монета Lord Edge впала до 0,0000002724 долара, проте пізніше знову подорожчала на 178%.

Ми живемо та процвітаємо. Ілон Маск з нами,

– написали у твітер-акаунті під назвою EDGELON, спільноти яка підтримує цю криптовалюту.

Монета Lord Edge стрімко злетіла в ціні / Фото New York Post

На момент написання цього матеріалу вартість цифрової монети коливається на рівні 0,00001566 долара, інформує CoinMarketCap. Ілон Маск поки що не робив ніяких заяв щодо того, чи буде він підтримувати цю монету. Раніше мільярдер розповів, що у його інвестиційному портфелі є лише три криптовалюти:

Біткойн,

Ethereum,

Dogecoin.

Цю ситуацію також прокоментував засновник криптовалюти Dogecoin Біллі Маркус, заявивши у твітер, що нове ім'я користувача, яке обрав Ілон Маск, – це анаграма для "elder doge". За його словами, це могло статися випадково.