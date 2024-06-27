Сім'я російського мільярдера виграла суд про скасування санкцій ЄС

Російський бізнесмен Дмитро Пумпянський та його дружина виграли суд в Європі про скасування введених проти них санкцій Європейського Союзу. Ця історія почалася ще у 2023 році.

Справу російського мільярдера розглядав європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі, згідно з даними російських ЗМІ. Варто додати, що у вересні 2023 року цей же суд відхилив позови Пумпянського, його дружини, сина та інших російських мільярдерів.

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Російський мільярдер добився скасування санкцій ЄС

Проте сім'я Дмитра Пумпянського подала апеляційні скарги. Уже у листопаді того ж року Олександр Пумпянський, який є сином Дмитра, виграв суд про скасування санкцій проти нього. А тепер перемогу у суду отримав й Дмитро Пумпянський та його дружина.

Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі ухвалив рішення про скасування як рішення Ради ЄС від 14 вересня 2022 року про включення Пумпянського до санкційного списку, так і продовження цих обмежень у 2023 році.

Що відомо про Дмитра Пумпянського

Російський олігарх Михайло Фрідман, який потрапив під санкції Заходу, прагне отримати від Люксембургу фінансову компенсацію у розмірі 15,8 мільярда доларів . Головна претензія росіянина – це те, що у країні заморозили його активи.

Згідно з даними Forbes, Дмитро Пумпянський володіє капіталом у розмірі 3,3 мільярда доларів. Він входить до тисячі найбагатших людей світу, посідаючи 994 місце у рейтингу.

У минулому Пумпянський був трейдером, а потім керував кількома металургійними заводами на Уралі в 1990-х роках. Також російський бізнесмен є засновником Трубної металургійної компанії (ТМК).

Після запровадження санкцій Європейського Союзу Пумпянський перестав бути бенефіціаром ТМК. Крім того, він разом із сином вийшов із ради директорів компанії.