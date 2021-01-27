Американець Саймон Бірн встановив в багажнику BMW i8 невелику майнінгову ферму. Вона складається з шести відеокарт GeForce RTX 3080.

Джерело: Cointelegraph

Відеокартами управляє материнська плата ASUS B250 Mining Expert, а живлення забезпечує блок EVGA SuperNOVA 1600 T2.

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Така система може одночасно добувати як біткойн, так і Etherium. За словами Саймона Бірна, його головна мета – "роздратувати геймерів" і одночасно заробляти гроші під час їзди.

Я не займаюся криптовалютою, щоб швидко заробити гроші, але я візьму бонус,

– заявив американець.

Як працює майнінгова ферма

BMW i8 може подавати живлення на пристрої потужністю до 3,6 кіловата, ферма ж споживає близько 1,5 кіловат. Однак під час її роботи виділяється багато тепла, тому аби вона не перегрівалась, добувати криптовалюту пристрій може тільки з відкритим багажником.



Майнінгова ферма в багажнику BMW i8 / Фото Саймона Бірна

Що відомо про біткойн та Ethereum

Біткойн – це перша цифрова валюта, яка не контролюються центральними банками чи монетарними органами. Біткойн виробляється за допомогою передового комп'ютерного програмного забезпечення, яке розв'язує математичні задачі.

Ethereum – це криптовалюта, а також платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну. Вона займає друге місці у світі за капіталізацією та завжди росте, адже обмежень у випуску нових токенів не має.

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